Le jour où le Prince William a largué Kate Middleton par téléphone

Kate Middleton et Prince William

Difficile d’imaginer une époque où Kate Middleton et le Prince William n’étaient pas heureux ensemble. Et pourtant: ils ont brièvement rompu en 2007.

Selon le livre “Battle of the Brothers”, William, 25 ans à l’époque, n’était “pas sûr” de son avenir avec Kate. Et il lui a téléphoné sur son lieu de travail pour le lui faire savoir. Elle était alors acheteuse pour la marque de mode Jigsaw. “Elle a quitté une réunion pour prendre un appel de William dans une pièce à l’abri des regards. Elle est restée derrière la porte fermée pendant une heure. Quand elle est sortie, elle était célibataire.”