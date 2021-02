Le “sale coup” d’Ivanka à Melania Trump

Relation entre Melania et Ivanka Trump

Selon une de ses anciennes conseillères, Melania Trump aurait manqué de personnel pendant ses quatre ans passés à la Maison Blanche. En cause? Un accaparement des budgets par Ivanka Trump et son mari Jared Kushner. Un “sale coup” que la femme de Trump a eu du mal à digérer.





Stephanie Winston Wolkoff, auteure du livre “Melania and Me”, a travaillé à la Maison-Blanche entre janvier 2017 et février 2018 en tant que conseillère de Melania Trump. Au micro du podcast Mooch FM, elle a fait de nouvelles révélations concernant les relations tendues entre Ivanka, la fille de Donald Trump, et Melania Trump. Une rivalité attisée notamment par des questions d’argent.





“Manque de respect”

D’après Stephanie Winston Wolkoff, Ivanka Trump et son mari Jared Kushner accaparaient une bonne partie des budgets qui étaient à l’origine destinés à la Première dame des États-Unis, Melania Trump. Dès lors, l’épouse de Donald Trump ne pouvait pas engager suffisamment de personnel. “Melania n’avait pas de budget et n’avait pas vraiment de personnel. (...) Ivanka et Jared avaient utilisé tous les budgets, tous les titres. Melania s’est retrouvée avec une poignée de titres et des salaires qui ne nous permettaient pas d’engager quelqu’un avec une quelconque expérience”, explique l’ex-conseillère, citée par le Daily Express.