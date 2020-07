Le mari d’Amel Bent condamné à quatre ans de prison dont deux ferme

Le Mari d'Amel Bent condamné à Deux ans ferme de prison

Le mari d’Amel Bent a été condamné hier à 4 ans de prison dont 2 ferme pour avoir délivré des permis de conduire contre des sommes d’argent faramineuses.

Il était alors gérant d’une auto-école de Neuilly. Samir Nasri et Ali Baddou font partie des gens qui ont payé pour obtenir leurs papiers. Patrick Antonelli, qui a deux enfants avec Amel Bent, a expliqué au tribunal qu’il avait voulu “se mettre au niveau” financier de la chanteuse.