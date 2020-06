Le mari d’Amel Bent jugé pour “fraude” et “corruption”, des personnalités françaises impliquées dans l’affaire

Mari de la chanteuse Amel Bent

Patrick Antonelli est actuellement jugé pour “corruption” et “fraude”, aux côtés de trois agents de la préfecture de police. Ils sont accusés d’avoir fourni de faux permis de conduire à de riches clients. Des personnalités françaises seraient également impliquées dans l’affaire.

Le procès du mari d’Amel Bent s’est ouvert ce mercredi 17 juin. Il encourt une peine allant jusqu’à 10 ans de prison et une amende pouvant atteindre un million d’euros. Les charges sont lourdes. Patrick Antonelli est accusé d’avoir fourni des permis de conduire à de riches clients, alors qu’ils n’avaient pas passé les épreuves. L’ancien gérant d'une auto-école recevait en retour des sommes astronomiques allant de 10.000 à 12.000 euros par client. Trois fonctionnaires de la préfecture de police comparaissent dans la même affaire pour “corruption” et “blanchiment” ainsi que deux hommes présentés comme des intermédiaires.





Patrick Antonelli envoyait les dossiers de ses clients à une complice au sein de la préfecture qui validait le dossier dans le fichier national des permis de conduire. Entre l’automne 2013 et avril 2015, période à laquelle la préfecture a elle-même donné l’alerte, une centaine de dossiers aurait ainsi été validée. De cette manière, le mari d’Amel Bent et sa complice se sont enrichis à hauteur d’un million d’euros.





Des personnalités françaises impliquées

Selon le site d’information 20 minutes, les investigations de la police judiciaire des Hauts-de-Seine et du groupement d’intervention régionale ont permis d’affirmer que les clients asiatiques représentaient la majeure partie de la clientèle de Patrick Antonelli. Cependant, plusieurs célébrités françaises auraient également fait appel à ses services.





Ali Baddou, animateur de France Inter et France 5, avait confessé sur son compte Twitter avoir fait une « énorme bêtise » en 2016. Il avait versé 10.000 euros après un faux stage intensif de moto. Les footballeurs Jérémy Ménez et Layvin Kurzawa auraient également eu recours aux services de Patrick Antonelli. Depuis, leurs permis ont été annulés. Ils feront l'objet d’une enquête à part, selon le site d’information 20 minutes.





Un nouveau coup dur pour la chanteuse et coach dans The Voice France. En 2019, elle avait déjà confié s’être “sentie au plus bas” à la suite de l'arrestation de son mari. Cette période lui avait même inspiré une chanson intitulée “Une star”, écrite pendant cette période douloureuse.