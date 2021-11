Le mari de Lââm est décédé d’un cancer foudroyant: “Je l’ai vu mourir devant moi”

Décès de l'époux de la chanteuse Laam

Triste nouvelle. Ce mardi 2 novembre, la chanteuse Lââm a annoncé le décès de son époux Robert Suber. Ce dernier est décédé d'un cancer foudroyant du pancréas. Les médecins n’ont rien pu faire.





La chanteuse Lââm traverse actuellement une terrible épreuve. Son mari Robert Suber est décédé des suites d'un cancer du pancréas. Ils étaient mariés depuis 25 ans. Sur Instagram, sous une photo d’eux deux, l’artiste française écrit: “My husband Forever. Mon mari pour toujours. RIP Suber My Love. Thank You.” Quelques heures plus tard, elle a annoncé que son époux était décédé d'un cancer. “FUCK CANCER. RIP My beautiful husband forever. Mon mari pour toujours”, peut-on lire sous d’autres photos.





La chanteuse a ensuite exprimé sa frustration quant aux circonstances de la mort de son conjoint. “Que Dieu puisse me consoler? Il n’a rien fait pour sauver mon pauvre mari. Il a souffert le martyre d’un cancer du pancréas, à vomir ses excréments pendant 26 jours dans de terribles souffrances horribles, à attendre sa mort tout maigre. On voyait ses os. Je l’ai vu mourir devant moi, impuissante. Ce n'est pas Dieu qui va me consoler. Dieu ne fait rien pour les gens bons. Mes amis et ma famille me consoleront. Merci pour vos messages.”





Son partenaire dans DALS

Interrogé par Télé-Loisirs, Maxime Dereymez, son partenaire dans Danse avec les stars a expliqué qu'il ne connaissait pas personnellement Robert Suber. “Elle m’a tenu au courant des choses. C’est très triste pour elle. Je ne l’ai jamais rencontré”, a-t-il confié. “Elle m’avait d’ailleurs offert un disque de l’artiste Nat King Cole, que j’aime beaucoup et qu’il aimait beaucoup. On avait des goûts similaires. J’aurais aimé le rencontrer. On aurait parlé musique ensemble.”