Le message d'Eudoxie Yao à Sadio Mané

L'international Sénégalais Sadio Mané, lauréat du trophée de meilleur joueur africain, reçoit depuis hier de nombreux hommages. Après son premier sacre en 2019, le champion d'Afrique a été désigné meilleur joueur du continent pour la deuxième fois d’affilée. Une récompense qui mérite des éloges.



C’est au tour de l'actrice et influenceuse ivoirienne Eudoxie Yao d’afficher sa fierté à l’égard du meneur de jeu des Lions;



"Bravo à Sadio Mané et au Sénégal. Il a été élu ( Ballon d'Or Africain 2022 ) trop fière de lui " a-t-elle fait savoir sur les réseaux sociaux.



Cette déclaration a été très appréciée par les internautes avec des messages de félicitations et d'encouragement.