Le mystérieux message de Nabilla à quelques heures de son mariage avec Thomas Vergara

Mariage de Nabilla et Thomas Vergara en France

Jour J pour Nabilla et Thomas. Après s’être marié une première fois à Londres, le couple a décidé d’organiser un nouveau mariage, en France cette fois-ci et en présence de leurs proches. Mais à quelques heures de la cérémonie, la jeune femme a publié un étrange message sur Snapchat. Qu’est-ce qui inquiète tant Nabilla? Les médias français pensent avoir une idée...





“Nabilla Benattia, acceptez-vous de prendre pour époux Thomas Vergara?” Pour la deuxième fois de sa vie, la star de téléréalité française répondra à cette fameuse question. Ce mardi 6 juillet, elle épousera à nouveau Thomas Vergara, le père de son fils Milann, deux ans après leur premier mariage à Londres. Mais cette fois-ci, la cérémonie se déroule en France, dans le très prestigieux domaine de Chantilly. Et ce n’est pas tout, ce mariage sera diffusé sur Amazon Prime Video. “Il y a un film qui va se tourner en effet au mois de juillet avec Nabilla. Absolument”, confirmait Christophe Tardieu, le président du domaine de Chantilly, aux journalistes de Pure People.

Son frère absent?

Depuis plusieurs jours, Nabilla n’hésite pas à parler des préparatifs de ce mariage sur ses réseaux sociaux, sans jamais dévoiler trop de détails à sa communauté. Pour l’heure, l’endroit et le jour du mariage sont les seuls éléments connus. Mais la star de téléréalité a révélé une autre information il y a quelques jours. “Une personne très importante ne pourra pas être là”, déclarait-elle à ses abonnés. Selon de nombreux médias français, cette personne en question serait son frère, Tarek Benattia. Certains affirment que le jeune homme ne sera pas là à cause de ses convictions religieuses.





Des rumeurs qui se renforcent après la publication d'un étrange message sur le compte Snapchat de Nabilla. En effet, hier soir, tard dans la nuit, la future mariée a écrit: “Demain est un grand jour pour moi, je suis tellement heureuse… Une seule chose pourrait gâcher mon bonheur, je croise les doigts.” Une allusion à l’absence possible de son frère? Le mystère reste entier pour le moment.





Leurs fils à l’hôpital

Le 17 juin dernier, Nabilla et Thomas ont eu la peur de leur vie. Leur fils Milann a été emmené en urgence à l’hôpital pour des problèmes respiratoires. Heureusement, l’enfant a rapidement été pris en charge et son état de santé s’est amélioré. “Là, il va beaucoup mieux. Ils l’ont mis sous appareil respiratoire pour qu’il puisse respirer, parce qu’il n’arrivait plus à respirer”, avait-elle expliqué. “En fait, il a une infection des voies respiratoires et donc du coup, il arrivait plus à respirer. On l’a retrouvé dans la chambre, il arrivait plus à respirer.”