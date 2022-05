Le parcours d’Elon Musk, le célèbre milliardaire qui a racheté Twitter

Le fondateur de PayPal et SpaceX a tracé sa route à sa manière avant de se lancer dans le grand bain de la Silicon Valley.



Un parcours atypique, à l’image du personnage. Alors qu’Elon Musk a racheté le réseau social Twitter pour 44 milliards de dollars, retournons sur les pas du patron de la marque de voitures Tesla et de l’entreprise spatiale SpaceX entre autres. Un homme à la personnalité hors du commun. Né en 1971 en Afrique du Sud, Elon Musk a passé son enfance à Pretoria, la capitale administrative du pays.



Le jeune Elon Musk pose à droite sur cette photo publiée sur Instagram par un compte non officiel.





Il est un élève solitaire et réservé, mais avide de connaissances et d’une curiosité sans bornes. Ashlee Vance, auteur en 2015 d’une biographie du milliardaire, L’entrepreneur qui va changer le monde (Eyrolles), raconte que le jeune Elon lit plusieurs heures par jour. Il passe ses après-midi dans les librairies, ingurgite à la pelle des livres de fiction, des BD, des essais, des encyclopédies. Sa mémoire photographique lui permet de retenir tout ce qu’il lit: le petit Elon Musk est un véritable ordinateur sur pattes.





De l’Afrique du Sud au Canada



Mais le futur entrepreneur visionnaire ne fait pas partie des plus brillants de sa classe, en tout cas pas encore. Au Pretoria Boys High School de Pretoria, il excelle en physique et en informatique mais néglige les matières qui ne l’intéressent pas. Une chose est sûre, cet adolescent gauche et excentrique a une idée derrière la tête: en témoignent les fusées miniatures qu’il apporte au lycée et lance sous l’œil ironique de ses camarades qui se moquent de ses fantaisies.





À 17 ans, il quitte l’Afrique du Sud pour le Canada, d’où il espère bien entrer aux États-Unis, le pays de toutes ses ambitions. Auparavant, il a passé cinq mois à l’université de Pretoria où il s’était inscrit en physique et en sciences de l’ingénieur en attendant de recevoir son visa. Il fait alors son entrée à l’université Queen’s de Kingston, dans l’Ontario, où il reste deux ans. C’est là qu’il se met enfin au travail: il étudie l’économie d’entreprise, participe à des joutes oratoires, s’investit dans ses premiers projets. Il effectue son premier stage d’été dans une banque.