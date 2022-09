Le prince George qui se gratte le nez et des larmes princières: ces images des funérailles que Buckingham Palace ne veut plus voir rediffusées

Les larmes du Prince George aux Funérailles de Elisabeth 2

L’émission Quotidien sur TMC a révélé l’existence mardi d’une curieuse note envoyée par Buckingham Palace aux rédactions du monde entier leur demandant de ne pas rediffuser certains plans des funérailles de la reine Elizabeth II.





Yann Barthès a ainsi énuméré avec la malice qu’on lui connaît les séquences qui posent un problème au Palais - on l’imagine - pour une question d’étiquette. Dans cette note envoyée aux agences de presse, l’heure précise et le détail de la séquence à enlever sont à chaque fois précisément mentionnés.





Vous ne verrez ainsi plus le prince héritier Georges, 9 ans, se gratter brièvement le visage; le prince Edward, l’un des fils de la reine, et son épouse Sophie de Wessex essuyer des larmes avec leur mouchoir; les pleurs de la princesse Eugenie et de sa cousine, Zara Tindall, la fille de la princesse Anne; deux personnes non identifiées rompant les rangs; la couronne impériale en train d’être ôtée du cercueil; et, enfin, celui-ci descendant dans la crypte royale. Cette dernière a finalement été à nouveau autorisée mardi matin.





Au moins 32,5 millions de personnes ont regardé lundi le programme spécial de la BBC, seul média autorisé dans l’abbaye de Westminster et la chapelle Saint George de Windsor, dont 22,4 millions en même temps au plus fort de la journée.