Le prince Harry se fait recaler par ses ex après une étonnante demande

Le Prince Harry recalé par ses ex pour la rédaction de son mémoire

Le prince Harry est-il allé trop loin? Dans le cadre de la rédaction de ses mémoires, dont la sortie est prévue le 10 janvier prochain, le mari de Meghan Markle aurait sollicité l’aide de ses ex-petites amies, mais la plupart d’entre elles auraient refusé la main tendue du prince, selon le Sun. “Une question de fierté”, affirme le média britannique.

L’annonce officielle a été faite à la fin du mois d'octobre: le prince Harry va publier ses très attendus mémoires, intitulés “Spare”, le 10 janvier prochain, soit tout juste quatre mois après la mort de la reine Elizabeth II, a annoncé jeudi l’éditeur Penguin Random House.





L’ouvrage est décrit, sur un site internet dédié créé par l’éditeur, comme une fenêtre ouverte sur la manière dont le prince a réagi à la mort de sa mère, la princesse Diana, et comment ce drame a affecté sa vie par la suite. “Avec son honnêteté abrupte et sans faille, ‘Spare’ est une œuvre de référence remplie d’informations, de révélations, d’introspection et d’une sagesse durement acquise à propos du pouvoir éternel de l’amour sur le deuil”, assure l’éditeur.





Étonnante demande

Dans le cadre de l’écriture de ses mémoires, le prince Harry aurait souhaité avoir le témoignage de ses proches, notamment pour offrir aux lecteurs un autre point de vue sur son passé. Le frère du prince William aurait donc contacté plusieurs anciens amis proches, mais également ses ex-petites amies, Chelsy, Caroline, Mollie ou encore Cressida, pour qu’ils prennent la parole dans son livre. Une requête qu’ils ont presque tous refusée, selon le Sun. “Harry leur a tendu la main. Ses ex-amis et ses ex-petites amies ont été polis, ils ont dit qu’ils y réfléchiraient, mais finalement, la plupart d’entre eux ont dit non."





Le média britannique explique que les ex-petites amies du prince Harry auraient refusé pour “une question de fierté”. En effet, lorsqu’elles côtoyaient le fils du roi Charles III, elles avaient l’interdiction de parler à la presse. “À l’époque, si elles disaient un mot de travers dans les médias, elles s’attiraient les foudres du prince Harry. Alors maintenant, le fait qu’il leur demande de l’aide pour son livre, elles trouvent ça un peu paradoxal.”





“L'homme que je suis devenu”

Le prince Harry avait annoncé travailler à ses mémoires en juillet 2021. Il avait confié qu’il y retracerait ses “erreurs” et les “leçons qu’il a apprises” tout au long de sa vie. “J’écris ceci non pas comme le prince que je suis depuis ma naissance, mais comme l’homme que je suis devenu”, avait-il alors confié. “J’ai porté de nombreuses casquettes au fil des ans, au sens propre comme au sens figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire - les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises - je peux aider à montrer que, quelles que soient nos origines, nous avons plus en commun que nous ne le pensons.”