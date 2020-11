Le prince William jaloux d’un acteur britannique: “Tu flirtais avec ma femme?”

Kate Middleton et Prince William

Sur le plateau du “Jonathan Ross Show”, l’acteur et humoriste britannique Jack Whitehall a raconté la fois où le prince William n’a pas vraiment apprécié sa réflexion au sujet de Kate Middleton. Ce soir-là, le frère du prince Harry n’a pas caché sa jalousie à l’égard du comédien.





L’histoire remonte à l’année 2014. Ce soir-là, Jack Whitehall donnait une représentation sur la scène du “Royal Variety Performance”. Assis au premier rang, le prince William et Kate Middleton assistaient au spectacle. L’occasion pour l’humoriste de révéler au public qu’il a fréquenté la même école privée que la duchesse de Cambridge: le Marlborough College.





Jack Whitehall avait également révélé que Kate avait été “son premier béguin”, malgré le fait qu’il n’avait pas osé l’aborder à l’époque. L'humoriste avait ensuite ajouté: “D’accord, c’était vraiment inapproprié. Votre Altesse (le prince William, n.d.l.r.) me lance un regard noir.”





L’humour anglais