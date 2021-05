Le prince William se fait vacciner et épate la galerie: “Regardez-moi ce bras”

Prince William se fait vacciner

Sur son compte Instagram officiel, le prince William a annoncé avoir reçu une première dose du vaccin contre le coronavirus ce mardi 18 mai. Mais un détail en particulier a retenu l’attention des internautes: son bras musclé. Dans les commentaires de la publication, les Britanniques n’ont pas hésité à complimenter le mari de Kate Middleton.





La campagne de vaccination avance bien au Royaume-Uni, où 54% de la population a reçu au moins une dose, selon le comptage de l’AFP. Mardi 18 mai, c’était au tour du prince William de recevoir sa première dose du vaccin contre la Covid-19. L'homme de 38 ans a immortalisé ce moment, avant de publier le cliché sur son compte Instagram officiel.





“Mardi, j’ai reçu ma première dose du vaccin COVID-19. À tous ceux qui travaillent sur le déploiement du vaccin - Merci pour tout ce que vous avez fait et continuez de faire”, a écrit le frère du prince Harry en légende de la publication.





“Quel bras”

Au-delà de ce beau message d’encouragement, un autre détail a retenu toute l’attention des internautes, mais aussi des médias britanniques: le bras du prince. En effet, sur le cliché, le mari de Kate Middleton dévoile un bras musclé et une forme physique épatante. “Waouh, il a l’air en très grande forme”, “Le duc semble avoir une bonne condition physique”, “Regardez-moi ce bras musclé”, “Mais quel bras”, “Le prince William fait clairement beaucoup de sport”, peut-on lire dans les commentaires sous la photo.





Soutien à la vaccination