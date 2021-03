Le prince William sort du silence: “La famille royale britannique n'est pas raciste”

Le Prince William défend la famille Royale Britannique

Le prince William a assuré jeudi que la famille royale britannique n'était "pas raciste", après que son frère Harry a rapporté des conversations au sein de la famille sur la couleur de peau de son fils Archie.

"Nous ne sommes pas du tout une famille raciste" a déclaré le prince William lors de la visite d'une école de l'est de Londres. De son côté, la reine Elizabeth II a assuré mardi le prince Harry et sa femme Meghan de son affection et promis de traiter “en privé” les accusations de racisme dévoilées par le couple, assurant les prendre “très au sérieux”.





Le prince William est le premier membre de la famille à s’exprimer en public sur le sujet. Interrogé sur l’interview lors d’une visite à un centre de vaccination mardi, le prince Charles a préféré garder le silence, répondant par un petit rire nerveux.





Le Premier ministre Boris Johnson refuse de s’impliquer, sauf pour saluer le “rôle unificateur” d’Elizabeth II qui règne sur le Royaume-Uni et le Commonwealth, association de 54 pays héritée de l’empire colonial britannique dont la plupart des 2,4 milliards d’habitants ne sont pas blancs.





Interview choc

Harry et Meghan se sont expliqués sur leur éloignement de la famille royale et leur exil en Californie lors d’une interview retentissante diffusée dimanche aux États-Unis. L’ex-actrice de 39 ans et son époux de 36 ans, sixième dans l’ordre de succession du trône, ont avancé une pression médiatique intenable, le racisme et l’absence de soutien de la famille royale pour justifier leur retrait de la monarchie.