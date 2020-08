Le prix exorbitant de la tenue de Jenifer pour la promotion de The Voice Kids 7

Jenifer, coach de The voice Kids en tenue très chère

Pour faire la promotion de la septième saison de The Voice Kids, la chanteuse a pris la pose aux côtés de Patrick Fiori, Soprano et Kendji Girac dans une tenue qui vaut une petite fortune.

Jenifer fera bientôt son grand retour en tant que coach pour la nouvelle saison de The Voice Kids. À partir du 22 août, la chanteuse reprendra place dans son fauteuil rouge, accompagnée de ses collègues de longue date: Patrick Fiori et Soprano. Cette année, un petit nouveau fera son arrivée pour compléter l’équipe: Kendji Girac. Le gagnant de la saison 3 de The Voice tentera ainsi de s'imposer en tant que nouveau coach pour mener son équipe jusqu’à la victoire.





Mais qui dit nouvelle saison dit nouveau dressing de folie pour les coachs. Et en matière de fringues, Jenifer s’y connaît. La chanteuse apparaît régulièrement dans des tenues flamboyantes sur le plateau de la célèbre émission. Pour la photo promotionnelle de cette nouvelle saison, l’artiste n’a pas dérogé à la règle.





Tenue luxueuse