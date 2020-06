Le puissant message de Beyoncé à la nouvelle génération

message de Beyonce,Stars

La star américaine s’est fait l’écho des messages du mouvement Black Lives Matter lors d’une cérémonie virtuelle sur YouTube appelée “Dear Class of 2020" et s’adressant aux diplômés du monde entier.

Ce dimanche, de nombreux artistes ont participé à une cérémonie virtuelle sur YouTube baptisée “Dear Class of 2020" et s’adressant aux diplômés du monde entier. Parmi celles-ci, on retrouvait notamment Beyoncé, qui a livré un puissant discours sur le sectarisme et le sexisme. La star a d’abord tenu à féliciter les étudiants pour l’obtention de leur diplôme: “Vous êtes arrivés ici au beau milieu d’une crise mondiale, d’une pandémie raciale et de l’expression mondiale de l’indignation face au meurtre insensé d’un autre être humain noir non armé. Et vous avez quand même réussi. Nous sommes si fiers de vous”.

“Merci d’avoir utilisé vos voix pour faire entendre partout dans le monde que les vies noires comptent”, a poursuivi la chanteuse, faisant référence aux manifestations antiracistes aux États-Unis. “Vous avez pu constater que ce cœur battant collectif et les actions positives ont fait souffler le vent du changement et ce changement commence avec vous, cette nouvelle génération de diplômés du lycée et de l’université que nous célébrons aujourd’hui”.





“Faites-leur voir”

Beyoncé a également dénoncé le sexisme dans l’industrie musicale. “En tant que femme, je ne voyais pas assez de modèles de réussite féminine ayant la possibilité de faire ce que j’avais à faire”, a-t-elle déclaré. Elle a poursuivi en expliquant qu’elle avait dû “couper du bois et construire [sa] propre table”. “Cela signifiait embaucher des femmes, des hommes de l’extérieur, des gens qui étaient oubliés et attendaient d’être vus”.





Elle a ensuite rendu hommage à toutes les personnes laissées en marge de la société: “Votre homosexualité est belle, votre noirceur est belle, votre compassion, votre compréhension. Votre combat pour les gens qui peuvent être différents de vous est magnifique. J’espère que vous continuerez à aller dans le monde et à leur montrer que vous ne cesserez jamais d’être vous-même. Votre moment est arrivé maintenant, faites-leur voir”.





Ce discours puissant a touché de nombreux internautes qui ont applaudi la star pour sa prise de position.