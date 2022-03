Le puissant message de Sting: il rejoue son titre “Russians" en soutien aux Ukrainiens

Sting, chanteur, soutient les Ukrainiens

Sting montre son soutien au peuple Ukrainien en chanson. Le chanteur a partagé samedi sur Instagram une vidéo dans laquelle il interprète son titre “Russians”. Initialement sorti en 1985, il ne l’a que très rarement repris depuis.





“Je n’ai que rarement chanté cette chanson au cours des nombreuses années qui se sont écoulées depuis qu’elle a été écrite, car je ne pensais pas qu’elle serait à nouveau pertinente”, a-t-il écrit en légende. “Mais, à la lumière de la décision sanglante et terriblement malavisée d’un homme d’envahir un voisin pacifique et non menaçant, la chanson est une fois de plus un appel à notre humanité commune.”





Cette rare chanson fait référence à la peur d’une attaque nucléaire il y a plus de 30 ans, dans les années 1980. Dans sa vidéo publiée samedi, Sting conclut: “Pour les courageux Ukrainiens qui combattent cette tyrannie cruelle et aussi pour les nombreux Russes qui protestent contre cette guerre - malgré la menace d’arrestation et d’emprisonnement. Nous, tous, aimons nos enfants. Arrêtez la guerre”.