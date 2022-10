Le rappeur Drake gagne près de 20 millions de dollars à la roulette en ligne

Le rappeur Drake gagne des millions en roulette en ligne

Le rappeur canadien Drake a réalisé d’énormes gains en prenant part à un jeu de roulette en ligne. Il a misé un demi-million de dollars (soit un peu plus de 500.000 euros) et a réussi à le transformer en une incroyable somme.





Plus de 12 millions de dollars (soit plus de 12 millions d’euros). C’est la somme qu’a remporté Drake en misant un demi-million de dollars. Il faut dire que le numéro onze lui a même porté chance non pas une, mais deux fois.