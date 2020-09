Le rappeur français Freeze Corleone lâché par son label après des clips "antisémites"

Rappeur Freeze Corleone

Le label de musique Universal Music France a annoncé vendredi cesser "toute collaboration" avec l'une de ses étoiles montantes, le rappeur français Freeze Corleone, après l'ouverture d'une enquête pour "provocation à la haine raciale", visant plusieurs de ses clips et chansons. "Universal Music France distribue depuis une semaine le premier album LMF de l'artiste Freeze Corleone.





La sortie de cet album a révélé et amplifié des propos racistes inacceptables", écrit le label dans un communiqué. Affirmant défendre "les valeurs de tolérance et de respect", le label annonce "mettre un terme à toute collaboration avec cet artiste". "Enfin libre. Merci à tous pour le soutient (sic) Dieu vaincra jamais on arrête le marathon", a réagi le rappeur sur son compte Twitter.





Jeudi, le gouvernement français a annoncé avoir saisi la justice au sujet de plusieurs clips jugés "antisémites" et "négationnistes" du rappeur, après la mobilisation d'une cinquantaine de députés du parti présidentiel. Le Délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT (Dilcrah) Frédéric Potier a indiqué avoir fait un signalement auprès du parquet, après avoir recensé neuf passages qui constitueraient une incitation à la haine raciale.





Quelques heures après ce signalement et la montée d'une polémique, le procureur de Paris, Rémy Heitz, a annoncé l'ouverture d'une enquête portant sur différents clips vidéo et chansons de Freeze Corleone" pour "provocation à la haine raciale" et "injure à caractère raciste".





Dans des extraits de ses clips diffusés sur les réseaux sociaux et compilés notamment par la Licra (Ligue contre le racisme et l'antisémitisme), le rappeur déclare entre autres: "J'arrive déterminé comme Adolf dans les années 30", "tous les jours RAF (rien à foutre, ndlr) de la Shoah" ou bien encore "comme des banquiers suisses, tout pour la famille pour que mes enfants vivent comme des rentiers juifs".