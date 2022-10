Le rappeur Luv Resval est décédé à l’âge de 24 ans

le rappeur Luv Resval décède d'une crise d'asthme

Le rappeur Luv Resval s’est éteint à l’âge de 24 ans. L’artiste est décédé suite à une crise d’asthme, une “pathologie dont il souffrait depuis la naissance”, comme l’expliquent ses proches dans un communiqué.





Luv Resval était l’un des rappeurs les plus prometteurs du rap français. L’artiste est décédé à l’âge de 24 ans, “des suites d’une grave crise d’asthme, pathologie dont il souffrait depuis la naissance”, comme l’ont expliqué ses proches dans un communiqué publié sur le compte Instagram du rappeur.





“C’était à la fois un jeune homme exceptionnel et un immense artiste: généreux, talentueux, créatif, avec une vision unique sur le monde qui l’entoure. Nous vous demandons de respecter le deuil de notre famille et de ses proches”, ont également écrit ses parents, frères et amis dans le communiqué.





Nombreux sont les artistes à avoir déjà réagi à la disparition de Luv Resval. C’est notamment le cas de Biglo et Oli, Koba Lad ou encore Seth Gueko.