Le roi de Thaïlande impose un changement capillaire radical à sa fille

Coupe à la Garconne de la princesse Bajrakitiyabha

Rama X, roi de Thaïlande, fait une fois de plus parler de lui. Alors qu'il est accusé d’avoir brisé les chevilles de sa sœur, on le soupçonne d’être à l’origine du changement de look radical de sa fille aînée.





Coupe à la garçonne, rasée sur les côtés. La nouvelle coupe de cheveux de la princesse Bajrakitiyabha, 42 ans, a particulièrement surpris lors du Nouvel An chinois, célébré le 12 février dernier. Ce style serait exigé par le souverain pour les femmes soldats et les membres de son harem, d’après le journaliste Andrew MacGregor Marshall.

Appelée à régner