Le témoignage élogieux de Pape Diouf sur Youssou Ndour

Au moment où certains tirent sur Youssou Ndour pour son mutisme dans le débat sur le troisième mandat, Pape Diouf a manifesté son estime au Roi du mbalax.





Selon lui Youssou Ndour, par son parcours et son leadership, est une référence. En ce jour d’anniversaire de You, Pape Diouf a saisi l’occasion pour afficher sa solidarité et son admiration à l’interprète de “Seven seconds” en des termes dithyrambiques.





"Si l’hymne et l'objectivité dans vos chansons, la véracité de vos propos, la constance dans votre carrière sont les 3 critères qui symbolisent la grandeur d'une star, quel homme est plus grand que vous ? Une question, moult équations, une devinette facile à décortiquer mais difficile à comprendre dans son fond. L'homme du haut niveau, le responsable incommensurable et le chanteur inégalable, je vous souhaite un très bon anniversaire. Vous êtes parti d'une superbe étoile à une constellation qui éclaire et illumine toute une génération. Doundeul wereul bayou Nelson. Notre respect et estime envers vous ne cesseront d'accroître. Happy birthday GRAND", a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux.