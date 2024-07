Le transgenre El Hadj Ndiaye se lâche: « Goordjiguen la et alors ?!»

Elou Mawa né El Hadj Ndiaye avait fait son coming out depuis longtemps. Il avait révélé se sentir « prisonnière dans le corps d’un homme ». Mais aujourd’hui, le jeune homme de 24ans s’est débarrassé de tout ce qui déterminait sa masculinité, plus particulièrement son appareil génital. Par le biais d’une opération chirurgicale, elle a avoué avoir complètement transformé son appareil génital.



« Goordjiguen la et alors ?! », a-t-elle martelé hier, lors d’un live tiktok, pour répondre à ses détracteurs.



« Toutes ces Sénégalaises qui me critiquent à longueur de journée sont juste jalouses car je suis plus féminine qu’elles », déclare la femme transgenre qui s’est même mariée l’année dernière, à Mayotte ( France) où elle réside.