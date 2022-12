[Rétro 2022] Le trophée du mariage de l'année 2022 décerné à...

Retro People2022 avec les mariages de célébrités

La planète People a connu pas mal de remous pendant l'année 2022.





Mais cette année a été marquée, pour certains, par des moments forts en émotions. Journalistes, chanteurs, artistes comédiens, acteurs, chacun de ce beau monde a gravé dans sa mémoire une date spéciale qui symbolise le plus beau jour de sa vie : le mariage.





Il faut d'abord savoir que le mariage est un événement marquant qui se doit d'être inoubliable, non seulement pour les heureux élus, mais aussi pour tous les invités. Pour ce faire, chaque détail de la cérémonie doit faire l'objet d'une préparation minutieuse. Repas, séances photo, décorations, etc. Ce sont autant de points qui méritent une attention particulière afin de marquer les esprits.









On va dire que l'année a démarré sur de bonnes notes. Au mois de janvier, l'interprète de «King baba», Ngaka Blindé, et la jeune actrice Fatel Sow ont ouvert le bal. Ils ont donné l'occasion à la planète show biz et People de se mettre sur son 31 à l'occasion de leur cérémonie de mariage célébrée en grande pompe à Dakar.









"La chèvre broute là où elle est attachée". Pour corroborer cet adage, nous donnons l'exemple des acteurs qui ont fait de la fiction une réalité.

Mariés en toute sobriété, les deux acteurs de la série "Infidèles", Edu Ndao et Fama Thioune, ont célébré leur union en toute simplicité, sans tambour ni trompette au Maroc.





Ont fait également parlé d'eux, Marietou Diop alias Marichou et Billy. Les deux acteurs ont alimenté la presse people. Pendant un certain moment, ils étaient au cœur d'une grosse polémique avant leur union. Des rumeurs reprochaient aux tourtereaux d'avoir conçu un enfant hors mariage, une information que continue de rejeter le couple Sène.





Quel mariage !, s'est émerveillé tout amoureux de la sape, de la bonne ambiance, sans oublier les gourmands qui se sont bien régalés des festins lors de la cérémonie de mariage de Pape Abdou Cissé et Marie Louise Diaw.





L'union du footballeur Pape Abdou Cissé, connu pour sa bonne humeur et son "immaturité", a enchanté plus d'un. Habillée en tenue traditionnelle indienne, la femme de Pape Abdou Cissé était devenue l'attraction sur les réseaux. Des milliers de Sénégalais ont partagé en statut WhatsApp la beauté de la top modèle sénégalaise.





Cinq, c'est le nombre de mariages compté pour la "femme d'affaires" Nabou Dash. La patronne de Dash clother qui sortait fraîchement d'un ménage "compliqué", avait convié une nouvelle fois sa famille et ses amis à son ultime mariage.





"C'est la dernière fois que vous appelle car je compte rester dans ce mariage pour le meilleur et pour le pire", disait elle. L'ambiance était au rendez-vous à la cérémonie même si quelque temps après, le couple a dû surmonter quelques difficultés.









Dans une autre sphère, la polémique est aussi alimentée. Au mois de septembre, la journaliste et présentatrice à la 2stv, Astou Dione, a dit oui au journaliste et non moins ex-reporter à "Jeune Afrique", Cheikh Yérim Seck. Bien que célébré en toute discrétion, cette union a quand même fait beaucoup de bruit.





Dans la même catégorie, les journalistes de la Tfm, Cheikh Diop et Chérif Diop, qui a épousé la fille d’Abdoulaye Matar Diop, ne sortent pas du lot.





La combinaison Yass-Dieyla donne certainement de belles mélodies. Eh oui! la chanteuse Dieyla et son manager Yass cuisinent tout ce qu'ils servent aux fans avec "Amour". Leur union a été adulée par beaucoup de Sénégalais. Pas mal d'artistes étaient de la partie et la jeune femme était divine dans sa robe de mariée.





Pour terminer l'année en beauté, les acteurs de la série "Infidèles" étaient encore bien servis. Après l'union de Sophia et Amar, Coumba bou Ndao a fait ressusciter la culture sénégalaise à Saint-Louis où elle a célébré auprès des siens.