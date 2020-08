Le youtubeur Maxence Cappelle (E-Dison) est mort à 28 ans

Le 28 juillet dernier, le youtubeur Maxence Cappelle, connu sous le pseudonyme "E-Dison", est mort à l'âge de 28 ans. Marié, il était père de deux petites filles.





Avec près de 736.000 followers, les vidéos de Maxence Cappelle cumulaient pas moins de dizaines de millions de vues. Le 28 juillet dernier, le youtubeur français connu sous le nom de "E-Dison" est mort à l'âge de 28 ans, rapporte la Voix du Nord. Si l'on ignore les causes de sa disparition tragique, le vidéaste originaire de Fournes-en-Weppes a été inhumé samedi 1er août dans la plus stricte intimité au Maisnil. Marié, il laisse derrière lui deux petites filles, précise le quotidien.





Connu pour tester des innovations en tout genre, Maxence Cappelle se mettait régulièrement en scène pour tester gadgets et objets des plus surprenants, du tir à l'arc avec des flèches enflammées, au test d'un gadget anti-noyade ou encore celui de la colle la plus forte au monde. Avec un style basé sur la bonne humeur et la décontraction, le youtubeur avait su fédérer autour de lui une véritable communauté, qui lui a rendu hommage après l'annonce de sa mort. Et beaucoup gardent l'image d'un vidéaste proche d'eux, qui n'hésitait pas à se rendre accessible à répondant à leurs messages.





Un youtubeur proche de ses fans