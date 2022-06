LeBron James veut être le propriétaire d'une franchise NBA à Las Vegas

Lebron James, meilleur marqueur de la Nba

LeBron James, star des Los Angeles Lakers, aimerait devenir le propriétaire d'une éventuelle franchise NBA, la ligue nord-américaine de basket, basée à Las Vegas, a-t-il déclaré dans un extrait de son émission "The Shop" dévoilé jeudi.





L'expansion du nombre d'équipes de 30 à 32 au cours des prochaines saisons fait l'objet de rumeurs, avec un retour à Seattle et une implantation à La Vegas comme hypothèses les plus citées. Et James, quadruple champion NBA, espère jouer un rôle dans une éventuelle franchise à Las Vegas, où il existe un projet de construction d'une nouvelle salle, en plus de l'Allegiant Stadium inauguré en 2020, l'antre de l'équipe de football américain (NFL) des Raiders.