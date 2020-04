Les craintes d'Usain Bolt: “Je vais devenir papa au milieu d’une pandémie”

Usain Bolt craint pour l'accouchement de sa femme

Habitué à rire et faire des blagues, Usain Bolt vit la crise actuelle avec beaucoup de gravité. Coronavirus, accouchement de sa femme ou encore Jeux olympiques: le roi du sprint mondial, confiné chez lui en Jamaïque, s’est confié dans un long entretien pour le quotidien français l’Équipe.

En cette période de confinement lié à la pandémie du coronavirus, Usain Bolt vit ce moment dans sa maison à Kingston en Jamaïque. “Quelle est la situation ici? Ce n’est pas si mal pour le moment, même si les gens ne prennent pas les mesures au sérieux. C’est typique de la Jamaïque. J’ai donné 500.000 dollars jamaïcains (3.300 euros) pour la lutte contre le coronavirus et j’ai posté plusieurs vidéos pour dire aux gens de rester chez eux”.

Usain Bolt avait fait fureur sur les réseaux sociaux le 13 avril dernier en postant une photo de son époustouflante victoire sur le 100 mètres des Jeux olympiques de Pékin, légendée d’un insolent “Distanciation sociale”.

Le multiple champion olympique évoque son quotidien. “Ma journée ressemble à ça: je me lève tard, je regarde la télévision et j’appelle mes parents. J’essaie aussi de faire de l’exercice. Rester assis à la maison tout le temps n’est pas facile, car je suis une personne sociable. La première chose que je vais faire après le confinement, c’est de retrouver des amis et d’organiser des barbecues. Alors j’inviterai tout le monde”, confie-t-il.





Inquiet pour l’accouchement de sa femme

Usaint Bolt attend un heureux événement dans les semaines à venir. En effet, sa compagne Kasi Bennett, ex-mannequin jamaïquaine, doit accoucher prochainement. “Je suis un peu inquiet, surtout pour la naissance. C’est prévu pour le mois prochain. J’essaie de protéger ma partenaire. Devenir père au milieu d’une pandémie demande beaucoup de responsabilités”.

Récemment, des rumeurs ont fait état d'un possible retour de l’athlète aux Jeux olympiques de Tokyo. Rappelons qu’Usain Bolt a pris sa retraite en 2017. “Un retour? J’ai dit à Nugent Walker (son manager) qu’en raison du report des Jeux, je devrais me préparer pour une année supplémentaire. Encore beaucoup d’entraînement... Non. C’est définitivement fini pour moi. Mais... je vais être champion olympique pendant encore un an (Bolt a remporté trois fois l’or à Rio, ndlr), ça c’est sûr, yeah!”.





L’avenir du sport

“Je me suis vite rendu compte qu’il était impossible d’organiser les Jeux cet été. Il faut espérer qu’un vaccin sera disponible d’ici l’année prochaine et que nous serons alors débarrassés de cette situation”, ajoute-t-il. “Maintenant qu’il n’y a plus de sport, les gens à la maison réalisent ce qui leur manque. Ils n’ont presque rien à regarder à la télévision. Ils prenaient le spectacle du sport comme un dû, comme un acquis, et puis ce virus les en prive d’un seul coup. Alors ils vont être encore plus affamés, excités, quand ça va reprendre.”





Enfin, il donne sa vision de “l’après-coronavirus” pour le monde du sport. “Le sport, notamment l’athlétisme, devra en profiter. Mais lorsque le sport pourra à nouveau être pratiqué, il y aura encore plus de spectateurs de sport après ça, d’envie de regarder, de découvrir, de partager. Alors, prenez soin de vous et pensez-y!”.