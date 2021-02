Les Daft Punk annoncent la fin de leur duo avec "Epilogue"

Après 28 ans de musique et une liste à rallonge de morceaux devenus cultes, les Daft Punk se séparent. Le groupe a mis en ligne ce lundi 22 février une vidéo longue de 8 minutes intitulée “Epilogue” sur Youtube dans laquelle les dates 1993-2021 semblent indiquer la fin de leur duo.Depuis 2013 et la sortie de l’album “Random Access Memories”, les fans attendaient des nouvelles musicales des Daft Punk. Mais ce 22 février, les nouvelles ne sont pas aussi joyeuses qu’ils l’espéraient. Le duo électro formé par les Français Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo annoncent la fin de leur collaboration dans une vidéo au titre évocateur: “Epilogue”.Les deux hommes casqués y avancent dans un désert avant que l’un d’entre eux, une bombe fixée sur le dos, ne finisse par exploser.Les dernières minutes de la vidéo laissent cependant un espoir: alors que le soleil se lève et que quelques notes résonnent, l’un des deux hommes continue sa route dans le désert.La scène est en fait un extrait de leur long-métrage de science fiction “Electroma” sorti en 2006 et dans lequel ils imaginaient le périple de robots voulant devenir humains.“Epilogue” sera-t-il le nom du dernier album en commun des “Daft Punk”? Ou cette vidéo marque-t-elle bel et bien l’ultime collaboration du duo? Contacté par le site de référence Pitchfork, l’attachée de presse américaine Kathryn Frazier a confirmé que cela signifiait bien la séparation des Daft Punk. Sans en expliquer les raisons.Duo emblématique de la french touch, les Daft Punk ont démarré leur carrière en 1993 à Paris avant de compter rapidement parmi les artistes français les plus exportés à l’étranger.En 28 ans de carrière, ils n’ont enregistré “que” 4 albums: “Homework” (1997), “Discovery” (2001), “Human after all” (2005) et “Random Access Memories” (2013). Et chacun de ces opus a tapé dans le mille, marquant les oreilles de plusieurs générations avec les morceaux “Around the World”, “Da Funk” puis “One More Time” ou “Harder, Better, Faster, Stronger”. Et, plus récemment encore, avec “Get Lucky” avec Nile Rodgers et Pharrell Williams