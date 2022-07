Les ex Khloé Kardashian et Tristan Thompson vont accueillir un deuxième enfant

Les ex Khloé Kardashian et Tristan Thompson attendent un enfant...

Un nouveau bébé pour la célèbre famille Kardashian. Les ex Khloé Kardashian et Tristan Thompson attendent leur deuxième enfant via une mère porteuse, rapporte le magazine People. Les deux stars ont rompu fin 2021, avant que Khloé Kardashian ne découvre en décembre dernier que le basketteur avait eu un enfant avec une autre femme dans son dos. “Ils ne se parlent plus depuis décembre, sauf pour évoquer leur coparentalité.”





Le porte-parole de Khloé Kardashian a confirmé la nouvelle aux journalistes du magazine People: “Nous pouvons confirmer que True (la fille de Khloé et Tristan, n.d.l.r.) va avoir un petit frère ou une petite sœur. Khloé est tellement reconnaissante envers l’incroyable mère porteuse pour ce cadeau du ciel.” Le porte-parole n’a pas donné plus de détails sur l’arrivée de cet enfant, précisant que la femme de 38 ans souhaite protéger un maximum sa vie privée pour le moment.





Si cette annonce fait l’effet d'une bombe dans la presse américaine, c’est parce que le célèbre couple est séparé depuis la fin de l’année 2021. En décembre dernier, Khloé Kardashian a appris que le basketteur avait eu un enfant avec une autre femme alors qu’ils étaient toujours en couple. “Khloé et Tristan ne se sont pas remis ensemble. Ils ne se parlent plus depuis leur rupture, sauf pour évoquer leur coparentalité”, explique une source dans les colonnes de People. “Cet enfant a été conçu par le biais d’une mère porteuse avant que Khloé ne découvre que Tristan avait eu un enfant avec une autre femme (Maralee Nichols, n.d.l.r.).”





Infidélité





Le 3 janvier dernier, Tristan Thompson publiait une déclaration sur ses réseaux sociaux, dans laquelle il reconnaissait être le père de l’enfant de Maralee Nichols. “Aujourd’hui, les résultats du test de paternité révèlent que j’ai eu un enfant avec Maralee Nichols. J’assume l’entière responsabilité de mes actions. Maintenant que la paternité a été établie, j’ai hâte d’élever notre fils normalement”, écrivait l’homme à l’époque.





“Je m’excuse sincèrement auprès de tous ceux que j’ai blessés ou déçus tout au long de cette épreuve. Khloé, tu ne mérites pas ça. Tu ne mérites pas ce chagrin et cette humiliation. Tu ne mérites pas la façon dont je t’ai traitée au fil des années. Mes actes ne correspondent pas à mon estime pour toi. J’ai le plus grand respect et amour pour toi. Peu importe ce que tu peux penser. Encore une fois, je suis incroyablement désolé”, avait ensuite ajouté Tristan Thompson. Pendant ce temps-là, Tristan Thompson : pic.twitter.com/8TifCgsof0 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 4, 2022