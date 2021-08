Les fans des Destiny's Child ont une théorie sur ce changement de bannière

Le groupe de R&B de Beyoncé s'apprête-t-il à dévoiler une nouvelle musique? La théorie ne vient pas de nulle part.





MUSIQUE - Chez les fans des Destiny’s Child, l’heure est à la panique. Et ce, depuis mercredi 18 août, date à laquelle la bannière des comptes Twitter et Facebook du célèbre groupe de R&B, mêlant Beyoncé, Kelly Rowland et Michelle Williams, a semble-t-il été mis à jour.





Celle-ci est sobre, seul le nom du trio apparaît sur un fond noir. La police de l’écriture rappelle celle de l’album Destiny’s Fulfilled, leur dernier disque sorti en 2004. L’image anciennement utilisée était une photo du groupe, celle qui figure en couverture de Survivor.





Comme l’a remarqué le compte Pop Crave, connu sur le réseau social pour sa veille en matière de pop culture, c’est le signe, selon de nombreux fans, que les Destiny’s Child s’apprêtent à sortir un nouveau morceau. D’autres imaginent une nouvelle tournée.





Leur inédit Nuclear étant sorti en 2013 dans la plus grande discrétion, cela pourrait être une grande première depuis la séparation du groupe, en 2006.

“Si les Destiny’s Child sortent une nouvelle musique, comptez pas sur moi pour retirer mes AirPods de mes oreilles pendant un mois.”

“Si les Destiny’s Child se réunissent, je vais m’évanouir. Je veux juste que vous soyez au courant.”

“Si le nouvel album des Destiny’s Child n’est qu’une rumeur, alors la personne qui l’a lancée ira en enfer. Ça ne vient pas de moi.”

L’hypothèse ne vient pas de nulle part. D’abord parce que l’un de leurs plus célèbres tubes, Bootylicious, a fêté cette année ses vingt ans. C’est en 2001 qu’il a fait son entrée en tête des classements.





Ensuite, parce que Beyoncé a, elle, récemment déclaré dans une interview accordée au magazine de mode Harper’s BAZAAR avoir passé plus d’un an et demi en studio. Elle a assuré que son retour en musique devrait bientôt arriver.