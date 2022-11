Les « Frères Scott » et les Ravens se sont retrouvés pour un match de basket caritatif

Vous étiez plutôt team Lucas ou team Nathan ? 10 ans après la fin de la série à succès Les frères Scott Chad Michael Murray (Lucas Scott), James Lafferty (Nathan Scott) et leurs costars sont retrouvés lors d’un évènement caritatif spécial Les frères Scott ce week-end du 12 et 13 novembre. L’évènement « une semaine à Tree Hill » avait lieu toute la semaine.



Les Ravens se sont affrontés entre eux et comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d’article, ils n’ont pas trop perdu de leur talent de basketteur. Ils étaient à Wilmington en Caroline du Nord, ville dans laquelle la série a été tournée entre 2002 et 2012. En France, Les frères Scott était diffusé par le groupe TF1 à l’époque.



Hilarie Burton (Peyton Sawyer) et Bethany Joy Lenz étaient également de la partie. Elles ont complété la liste d’autres acteurs mythiques de la série qui étaient présents comme Lee Norris (Marvin Mcfadden alias Micro), Antwon Tanner (Skills Taylor), Barbara Lyn Woods (Deborah Scott) et bien évidemment l’acteur de 82 ans Barry Corbin qui incarnait le coach Whitey Durham.



En revanche tous les habitants de Tree Hill n’étaient pas au rendez-vous, il manquait par exemple Sophia Bush qui interprétait le rôle de Brooke Davis. L’actrice a dû annuler sa venue quelques jours avant car elle était malade. Elle anime avec Hilarie Burton et Bethany Joy Lenz « Drama Queens », un podcast dans lequel les trois actrices se remémorent les épisodes des Frères Scott.



Les acteurs ont l’habitude de participer à des conventions pour échanger avec les fans de la série. D’ailleurs, ils prennent souvent part aux évènements organisés par l’association Friends With Benefit qui existe depuis 2016.