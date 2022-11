Les Spice Girls (presque) toutes réunies pour les 50 ans de Geri Halliwell

Retrouvaille des Spice Grils

“Friendship never ends”. Les membres des Spice Girls se sont retrouvées pour célébrer le 50e anniversaire de Geri Halliwell. L’occasion pour Mel C, Emma Bunton et Victoria Beckham de danser et chanter sur leurs anciens tubes. Seule Mel B était absente de l’événement.





Victoria Beckham, Geri Halliwell, Emma Bunton et Mel C se sont retrouvées ce week-end pour fêter les 50 ans de Geri Halliwell avec trois mois de retard. La chanteuse, née un 6 août, devait initialement célébrer son anniversaire en septembre, mais le décès de la reine Elizabeth II l’a obligée à reprogrammer sa soirée. C’est finalement ce samedi qu’elle a soufflé ses bougies lors d'une grande fête organisée chez elle et en présence de 120 invités.





Sur Instagram, Victoria Beckham a partagé quelques clichés de l'événement. On peut notamment la voir entourée de ses comparses Emma et Mel C. Sur une seconde photo, la star prend Baby Spice dans ses bras. “Une soirée amusante à célébrer Geri Halliwell”, a-t-elle écrit en légende.





Son mari, David Beckham, a quant à lui publié une vidéo de sa femme et de ses amies en train de danser sur le titre “Say You’ll Be There”. “Girl Power”, a-t-il écrit sur les images. “C’était si spécial de célébrer Ginger ce week-end et encore plus spécial de capturer ce moment des filles. Une amitié pour la vie.”