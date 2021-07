Lionel Messi dézingué par le boxeur français Tony Yoka: “Le Ballon d'or le plus moche et éclaté de l'histoire”

Boxeur Français, Tony Yoka

C’est une attaque qu’on n’avait pas vue venir. Le boxeur français Tony Yoka a lourdement chargé Lionel Messi sur les réseaux sociaux. Le champion olympique estime que l’Argentin ne mérite pas le prochain Ballon d’or. Selon lui, il serait même le vainqueur “le plus moche et le plus éclaté de l’histoire”. Rien que ça.





Lionel Messi a récemment remporté le premier trophée de sa carrière avec la sélection argentine. Un aboutissement pour la “Pulga” qui avait échoué de nombreuses fois. En plus de ce trophée, Messi affiche des statistiques impressionnantes en club: 30 buts et 11 assists en Liga, 5 buts et 2 assists en Ligue des champions, 3 buts et 1 assist en Coupe du Roi.





L’Argentin apparaît donc comme le grand favori pour remporter un septième Ballon d’or. Mais un sportif n’est pas de cet avis et l’a fait savoir sur son compte Instagram. Il s’agit du champion olympique de boxe à Rio, Tony Yoka. “On vit à une époque où l’on veut donner le Ballon d’or à un joueur qui finit troisième de la Liga, qui est éliminé en 8e de finale de la Ligue des champions en prenant 4-1 à domicile (6e année de suite en étant humilié en C1), qui a perdu la finale de la Supercoupe d’Espagne en prenant un carton rouge pour avoir mis une droite à un adversaire... Juste parce qu’il a mis 4 buts face au Chili, l’Équateur et la Bolivie!”, explique le boxeur français dans un message publié puis supprimé de sa story.





La Copa América n’a pas de grande valeur aux yeux de Tony Yoka. “Cette compétition avec deux groupes de cinq équipes, où les quatre premiers sont directement qualifiés en... quart de finale! Vous n’avez pas honte?”

Fake news

Tony Yoka énumère ensuite les statistiques de Messi cette saison, indiquant qu’il a inscrit “29 buts en Liga, 24 inscrits face aux sept derniers du championnat”. Une information fausse, comme l’a précisé l’agence Opta sur Twitter.

Le boxeur conclut son coup de gueule en lâchant: “S’il gagne, ça sera le Ballon d’or le plus moche et éclaté de l’histoire. Gagner le Ballon d’or avec une saison aussi mauvaise, marquer des buts qui n’ont rien fait gagner à ton équipe, 0 but face au Real Madrid depuis 4 ans, 0 but face à l’Atlético Madrid, 0 face aux grands clubs. Merci Eibar, Osasuna et Getafe.”