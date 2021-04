Lionel Messi s’offre un deuxième appartement de luxe à 6 millions d’euros en Floride

Lionel Messi achet un appartement de luxe en Floride

Déjà propriétaire d'un appartement luxueux à Miami, Lionel Messi vient d’acquérir un deuxième bien immobilier en Floride. L’Argentin s’est offert un loft pour la somme de 6 millions d’euros. Ce nouvel achat alimente les rumeurs des médias américains selon lesquelles la Pulga jouera un jour pour l’Inter Miami, le club de David Beckham. Mais à court terme, il semble de plus en plus probable que l’attaquant prolonge son contrat au FC Barcelone.

Avec un salaire annuel estimé à 75 millions d’euros, Lionel Messi a les ressources nécessaires pour investir dans l’immobilier de luxe. L’Argentin vient d’acheter un deuxième bien en Floride après un appartement de luxe acheté en 2019 à Miami. Estimé à 8 millions d’euros, ce logement de 500 m² se trouve dans la luxueuse Porsche Tower de Miami.

Cette fois-ci, la Pulga a dépensé environ 6 millions d’euros pour un loft luxueux entièrement meublé à Sunny Isles Beach, à mi-chemin entre Miami et Fort Lauderdale, rapporte le site web spécialisé dans l’immobilier en Floride “The Real Deal”.





Piscine privée

Lionel Messi pourrait y vivre avec sa famille et son entourage. Le logement de 511 m² offre une vue imprenable sur l’océan Atlantique, quatre chambres, quatre salles de bains, une cave à vin pouvant contenir 1.000 bouteilles. À l’extérieur, le Barcelonais dispose d’une terrasse de près de 200 m² et d’une piscine privée, en plus de l’accès aux six piscines que compte l’immeuble. Il y a également une salle de sport commune, un spa, une aire de jeux pour enfants et un bar à champagne. Un chef privé est également à la disposition des résidents.





L’appartement de luxe était initialement mis en vente pour 6,6 millions d’euros, mais Messi a réussi à obtenir un petit rabais sur le prix de base. La vente a été réalisée par la société Celromalina LLC, qui est gérée par le père de Lionel, Jorge Messi.





Direction les États-Unis pour Messi? Pas si vite...

Avec ces achats, les médias américains rêvent de plus en plus de voir débarquer Lionel Messi en Major Soccer League. Un club est régulièrement cité: l’Inter Miami, géré par David Beckham. Lionel Messi a récemment alimenté ses rumeurs en expliquant à “La Sexta” qu'il rêvait de jouer en MLS. “Un jour, je veux jouer en Amérique, puis revenir et m’installer définitivement à Barcelone. Mais pour l’instant, l’accent est mis sur cette saison.”





À court terme, Messi devrait rester à Barcelone, malgré l’intérêt de Manchester City et du PSG. Joan Laporta, le nouveau président du Barça qui a de bonnes relations avec l’Argentin, lui aurait promis de construire à nouveau une grande équipe pour remporter des titres européens.