Loana a perdu la moitié de son poids... Justin Bieber a le covid...

Millie Bobby Brown fête ses 18 ans en se déguisant en Barbie



Millie Bobby Brown a célébré sa majorité en se déguisant d’une façon tout à fait opposée au personnage qui l’a rendue célèbre, Eleven, dans Stranger Things. La star s’est en effet déguisée… en Barbie, comme on peut le voir sur Instagram !



Et bien entendu, son petit ami, Jake Bongiovi, était au diapason, habillé en Ken. « Hey Ken », a posté la star, en faisant référence au tube des années 1990, Barbie Girl.



Justin Bieber a dû annuler un concert après avoir été testé positif au Covid-19. Le chanteur devait se produire au T-Mobile Arena de Las Vegas dimanche.



« En raison de résultats positifs au covid au sein de la famille du Justice Tour, nous allons malheureusement devoir reporter le spectacle de dimanche à Las Vegas. Justin est, bien sûr, extrêmement déçu, mais la santé et la sécurité de son équipe et de ses fans sont toujours sa priorité numéro un. Le lancement de la tournée à San Diego a été un succès massif et Justin est impatient d’offrir ce show spectaculaire à ses fans de Las Vegas dès que possible », a révélé l’équipe du chanteur, par communiqué de presse.



Le concert prévu initialement ce dimanche a été décalé au 28 juin prochain.