Loana aurait été hospitalisée d'urgence après une overdose de GHB: “Elle était dans un état lamentable”

Loana, Candidate Loft en Overdose

Ce lundi, l’ex-star de télé-réalité Loana aurait été hospitalisée d'urgence à Hyères, près de Toulon, après une overdose de GHB, selon les informations de StarMag. Inconsciente pendant plusieurs heures, son état aurait été jugé grave par les médecins lors de son admission à l’hôpital.

Loana Petrucciani semble être au plus mal. Selon StarMag, l’ancienne candidate du “Loft” aurait fait une overdose suite à une consommation massive de GHB dans une chambre d’un hôtel du Lavandou. Elle aurait été hospitalisée dans un hôpital de Hyères, dans le sud de la France.

Ce lundi soir, Guillaume Genton, un journaliste médias qui faisait partie de l’équipe de tournage d’un documentaire consacré à la star, a donné plus de détails sur le plateau de “Touche pas à mon poste”. “On était en train de tourner un documentaire avec Loana. Tout se passait bien”, a-t-il indiqué, illustrant ses propos avec des images d’un tournage où l’on voit Loana au bord de la mer.





Transférée dans un hôpital psychiatrique?

“Ce dimanche soir, Loana a été raccompagnée à son hôtel par son chauffeur qui est à sa disposition. Ce lundi matin, Guillaume Garnier, notre rédacteur en chef, a retrouvé Loana dans un état lamentable. Sa chambre était sens dessus dessous. Les poubelles ont été fouillées. Elle a été emmenée aux urgences à 9h du matin. Elle était dans état très grave, mais elle peut encore parler. Elle va être transférée en hôpital psychiatrique”, a-t-il ajouté.





Le chroniqueur de TPMP a poursuivi ses explications en indiquant que Loana avait toujours avec une bouteille d’Oasis avec elle durant le tournage. Selon lui, elle mélangeait la boisson sucrée avec du GHB liquide. “On s’est rendu compte que dès qu’elle buvait dans cette bouteille, elle changeait d’état. Elle aurait pris cette substance cette nuit”.





Sur Twitter, Cyril Hanouna a témoigné son soutien à la star. “Je pense très fort à Loana en ce moment même, je suis de tout cœur avec elle”, a-t-il écrit. “On essayera de vous donner de ses nouvelles ce soir dans l’émission. On fera notre max pour l’aider!”