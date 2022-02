Madonna compare Poutine à Hitler dans un clip en soutien à l’Ukraine

Madonna compare Poutine à Hitler

Ce samedi 26 février, Madonna a clairement affiché son soutien à l’Ukraine à travers une vidéo choc dans laquelle elle compare Vladimir Poutine à Hitler. “Poutine n’a pas le droit d’essayer d’effacer l’Ukraine”, déclare notamment la chanteuse américaine dans le clip publié sur ses réseaux sociaux.





Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, Madonna a dénoncé l'invasion de la Russie en Ukraine, commandée par le président Vladimir Poutine. “L’inutile invasion russe de l’Ukraine, menée au nom de l’avidité, DOIT être stoppée”, déclare la chanteuse, qui accuse le président russe d’avoir “violé tous les accords existant sur les droits de l’homme”.





“Poutine n’a pas le droit d’essayer d’effacer l’Ukraine. Nous vous soutenons président Zelensky”, ajoute-t-elle. “Que Dieu vous bénisse tous. Ne nous sentons pas impuissants quand nous sommes confrontés à des actions géopolitiques de cette ampleur. Il y a des choses que nous pouvons faire.” Elle invite également ses abonnés à cliquer sur un lien présent dans sa biographie Instagram, qui renvoie vers un communiqué de l’organisation internationale Global Citizen. Dans ce document, les internautes retrouvent huit manières d’aider concrètement les Ukrainiens.





Une vidéo choc

La déclaration de Madonna est accompagnée d'un clip vidéo puissant, mélangeant des images de son clip “Sorry” et de l’Ukraine en pleine guerre. Elle compare également explicitement Vladimir Poutine à Adolf Hitler en superposant leurs deux visages. Dans la vidéo, on peut aussi lire des mots forts tels que “Lies” (mensonges, ndlr) et “I can’t take it” (je n’en peux plus, ndlr).