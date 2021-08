Madonna fête ses 63 ans et paraît toujours plus jeune

La chanteuse poste régulièrement des photos d'elle qui semblent retouchées à l'excès

La chanteuse américaine célèbre lundi son 63ème anniversaire. Sur les réseaux sociaux, certains de ses fans se questionnent sur son apparence juvénile.





Pour Madonna, l'âge n'est qu'un chiffre. La superstar de la pop américaine fête ce lundi 16 août 2021 ses 63 ans. En apparence, l'interprète des tubes «Like A Virgin» et «La Isla Bonita» n'a même pas l'air d'avoir la petite cinquantaine. Mère de six enfants, dont les deux dernières sont âgées de 9 ans, amoureuse depuis deux années d'un danseur de 27 ans, et affichant une forme physique impeccable, Madonna déploie les efforts pour entretenir sa jeunesse.





Sur Instagram, où elle est suivie par près de 17 millions de fans, la vedette de la chanson publie régulièrement des clichés qui semblent être peaufinés à l'excès. Son grain de peau est atténué, son visage lissé... A tel point que les internautes sont nombreux à la questionner : a-t-elle eu recours au Botox ? Ou bien ses photos sont-elles le simple résultat de retouches et de filtres assumés ?





