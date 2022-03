Madonna méconnaissable dans les rues de Londres: les photos qui choquent la toile

Madonna méconnaissable à Londres

Madonna aurait-elle abusé de la chirurgie esthétique? C’est en tout cas ce que pensent de nombreux internautes après avoir vu de récents clichés de la chanteuse dans les rues de Londres. Sur ces photos, prises par le Daily Mail, la star apparaît méconnaissable, les traits tirés et le visage bouffi.





À 63 ans, Madonna est une accro des réseaux sociaux. La chanteuse américaine publie régulièrement des photos d’elle sur son compte Instagram et s’affiche parfois dans des positions très controversées. La star n’a pas peur de choquer, et ce, depuis les débuts de sa carrière. Mais ses abonnés lui reprochent également de constamment utiliser des logiciels de retouches pour paraître plus jeune et lisser sa peau. “Aucune personne de 63 ans ne peut ressembler à ça, même avec une intervention chirurgicale. Arrête de retoucher ton visage, tu envoies un mauvais message aux gens concernant l’acceptation de soi et de son âge”, écrivait notamment un internaute sous une de ses publications.





Cette semaine, de nouvelles photos de Madonna au naturel ont été dévoilées par le Daily Mail, où elle apparaît très différente de ses clichés sur les réseaux sociaux. Traits tirés, visage gonflé et rides apparentes sur les mains: la star est méconnaissable. Ces clichés ont été pris dans les rues de Londres à la sortie d'un dîner avec son fils aîné Rocco Ritchie.

Critiques

Sur la toile, les internautes n’ont pas caché leur choc face aux nouvelles images de la chanteuse. “Elle ne ressemble même plus à elle-même. C’est tellement triste”, “Qu’est-ce qu’elle a fait à son visage?", “Non, ce n’est pas Madonna. Ce n’est pas possible”, “Ses mains trahissent son vrai âge”, “Toutes ces chirurgies... Elle s’est ruinée”, “Elle a abusé de la chirurgie”, “Elle ne ressemble à ses photos qu’elle poste les réseaux”, “Je n’ai pas les mots”, peut-on lire parmi les très nombreux commentaires.