Madonna s’offre un premier tatouage très symbolique à 62 ans

Une première pour la chanteuse. À 62 ans, Madonna a décidé de se faire son premier tatouage. L’artiste a publié sur Instagram des clichés de son passage chez le tatoueur, dévoilant dans la foulée les initiales qu’elle a gravées sur sa peau.

Lundi 7 décembre, Madonna a partagé des clichés de son passage chez le tatoueur et de son tout premier tatouage avec ses abonnés sur Instagram. La chanteuse a choisi la sobriété et la symbolique pour cette grande première: elle a fait inscrire les initiales de ses six enfants. Sur une des photos, on peut donc voir son poignet tatoué des lettres “LRDMSE”, pour Lourdes (24 ans), Rocco (20 ans), David (15 ans), Merci (14 ans) et les jumelles Stella et Esther (8 ans).

