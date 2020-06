Magic System : un membre du célèbre groupe est mort !

De nombreux messages de soutien ont été envoyés au groupe et à la famille de Pépito. Après le décès tragique de Papa Wemba, le monde entier perd une fois de plus un artiste africain de talent…

Nous adressons nos sincères condoléances au groupe et à la famille de Didier Bonaventure Deigna.



Voilà une bien triste nouvelle pour le monde de la musique. Le chef d’orchestre et batteur du célèbre groupe Magic System vient de mourir suite à une noyade. Didier Bonaventure Deigna (dit Pépito) sillonnait les routes d’Afrique et d’Europe avec son groupe depuis plus de 16 ans lors des tournées du Magic System.