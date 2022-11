Main gantée et figée : Qu'est-il arrivé à Morgan Freeman ?

Si la cérémonie d'ouverture de la 22e édition de la Coupe du monde de football lancée au Qatar a connu un succès fou, deux personnages clés y sont pour quelque chose. L'acteur américain Morgan Freeman, venu délivrer un message de " tolérance, de paix et de vivre ensemble", et le jeune Qatarien Ghanim Al-Muftaha ont capté toutes les attentions.







Morgan Freeman est apparu en compagnie de l’idole des réseaux sociaux qatariens Ghanim Al-Muftah, un jeune homme atteint d’une maladie rare (le syndrome de régression caudale).





Un tableau qui a suscité beaucoup d'inquiétudes, notamment des interrogations sur la main gantée de Morgan. Un gant que l’acteur a ôté après quelques minutes de show, dévoilant une main complètement figée.





Pourtant, en 2014, l'acteur avait révélé avoir perdu l’usage de sa main gauche, à la suite d’un grave accident de voiture survenu en 2008.