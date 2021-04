Maîtresse d’un homme marié : Marieme Dial la grande absente

Maîtresse d’un Homme marié est de nouveau présent sur nos écrans. La série à succès qui en est à sa troisième saison revient sans celle qui était l’actrice principale, Halima Gadji alias Marieme Dial.Ses prestations scéniques et son côté excentrique avaient fait d’elle la coqueluche des fans de la série. Malheureusement pour ces derniers, ils devront désormais s’accommoder de son absence de MHM. Même si nombreux sont les internautes et adeptes de la série qui demandent son retour.Pour le moment, aucune explication n’a été donnée ni par Marodi, ni par la scénariste Khadija Sy et encore moins par la concernée, Halima Gadji. D’ailleurs récemment elle a signé un nouveau contrat avec la maison de production Anzul.Actuellement, elle prépare aussi un documentaire avec où elle parle de sa vie, de son parcours et surtout explique comment elle a fait pour sortir de la dépression. --