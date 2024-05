Maraboutage : Feuneu vilipende son ex-femme Maguette Fall

Leur divorce a beaucoup fait jaser tout comme leur mariage. Entre l’actrice sénégalaise Maguette Fall alias "Rita Hora" et Feuneu, c’est fini depuis sept mois. Dadoué Blazi dit "Feuneu" et son ex-femme avaient confirmé leur rupture tout en se gardant de révéler la cause, après seulement quatre mois de mariage.















L’un avait par ailleurs écarté les suspicions selon lesquelles sa femme le trompait, l’autre niait les rumeurs de violences conjugales. Mais les rumeurs sur les pratiques mystiques de la Sénégalaise ont persisté.













Des rumeurs qui ne semblent pas infondées, car une vidéo intime de l’ex-Mme Blazi, avec son marabout qui lui expliquait des rituels à faire avant les rapports sexuels avec son conjoint, est divulguée.













Depuis hier, la polémique est alimentée sur la toile, mais la Sénégalaise n’a pas réagi.