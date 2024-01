Mariage de Sadio Mané : révélations sur l’heureuse élue

Sadio Mané se marie ce weekend. D’après des sources de Seneweb, l’attaquant des Lions va épouser une Casamançaise, comme lui, dont le nom de famille est Tamba.



Source A est allé plus loin dans son édition de ce jeudi. Le journal rapporte que l’heureuse élue est la fille de l’architecte du Double Ballon d’or africain. Qu’elle est mandingue et porte le voile. La même source révèle que le mariage aura lieu à Dakar et qu’un imam a déjà été désigné pour demander la main de la future madame Mané.