Mariama exclue de la série "Infidèles" pour avoir refusé de jouer une scène érotique

Aicha Thiam alias Mariama de la série Infidèle

Aicha Thiam plus connue sous le nom de Mariama dans "Infidèles", n'est plus actrice dans la série. Elle a été exclue pour avoir refusé de jouer une scène indécente où on l'y voit dans une position quasi pornographique. Selon notre source proche de l'actrice, Aicha Thiam a préféré arrêter sa collaboration avec Evenprod que de jouer des rôles similaires à ceux de l'actrice Léna Guéye.