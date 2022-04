Marie-Louise Diaw : Pape Abdou Cissé, le troisième footballeur de sa vie

Pape Abdou Cissé a épousé Marie-Louise Diaw. Le mariage a enflammé les réseaux sociaux. Mais le défenseur champion d’Afrique n’est pas le premier footballeur dans la vie de la première dauphine de l’élection Miss Dakar 2012.



Avant le joueur d'Olympiakos, Marie-Louis Diaw avait connu deux autres footballeurs. Selon L’Observateur, qui donne l’information dans son édition de ce jeudi, elle avait épousé un joueur sénégalais qui évoluait au Qatar. En tant que deuxième femme de ce dernier, il s’installe avec lui dans ce pays du Golfe.



Six mois plus tard, Marie-Louise Diaw divorce. Elle portait une petite fille qui naîtra plus tard à son retour à Dakar.



Cette page tournée, la jeune dame se tourne vers l’ancien international Babacar Guèye, passé par le FC Metz. La relation n’aboutira pas au mariage. Elle finira même en eau de boudin. À cause d’une amie de Marie-Louise Diaw, Racky Aïdara, qui deviendra l’épouse de... Babacar Guèye.



Deux ans après cet épisode, Marie-Louise Diaw croise le chemin de Pape Abdou Cissé. Cette fois, semble la bonne. L’Observateur renseigne que le couple prévoit d’offrir une grande réception pour célébrer avec faste leur union.