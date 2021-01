Marieme Dial chope la Covid-19 : «J’ai cru que j’allais mourir»...

C’est l’actrice elle-même qui donne l’information sur son compte instagram. Halima Gadji, qui joue le rôle de Marième Dial dans la série «Maîtresse d’un homme marié » a été testée positive la Covid-19 en Côte-d'Ivoire.« Cette maladie est vraiment sérieuse, je me sentais tellement mal que j’avais du mal à respirer et à me déplacer », écrit-elle.Elle appelle les Sénégalais à faire attention et à se faire dépister car « elle pensait vraiment mourir » face au coronavirus.