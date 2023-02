Marième Sène prix Ragnée : Un leadership féminin au service du monde rural

Marième Sène prix Ragnée

Le prix Ragnée décerné à Marième Sène confirme son leadership féminin national et récompense ses efforts de plusieurs années au cœur du monde rural.





Titulaire d’un Master en gestion logistique de l’école SUP de LOG Paris, analyste process de profession, PDG NELS, actrice de développement, elle est présidente fondatrice de l’association la Voix rurale. Marième Sène incarne le leadership féminin dont le pays a tant besoin et réveille cette motivation qui sommeille en chaque femme du monde rural. Elle a su donner à la commune de Niakhar une visibilité en tant que commune rurale, en la plaçant au podium des cités innovantes qui ont des labels compétitifs sur le marché national.





Elle inscrit le travail au cœur de sa charte morale, garante d’un monde d’éthique, modèle de sobriété et d’humilité. Elle est au service du monde rural pour porter sa voix, celle de l’équité et de l’autonomie. Dans ce sillage d’ailleurs, elle invite à investir dans la population rurale, afin d’offrir de solutions à long terme aux défis comme le chômage des jeunes, les migrations forcées et l’exode rural. "L’avenir du pays repose sur l’agro-industrie et tout commence par le monde rural", explique-t-elle.





Marième Sène s'est adossée à cette loi de la nature pour partager son savoir, son savoir-faire, car rien ne vit que pour soi-même. C’est pourquoi elle a choisi Niakhar pour en faire un pôle attractif du produire et consommer local pour l'émergence des terroirs.





Au niveau du Sine, elle œuvre pour appuyer et soutenir la politique. Une vraie cheville ouvrière qui travaille sans relâche dans la discrétion. Elle est dans la formation, dans le social et dans le militantisme du développement pour le bien-être de ses concitoyens.





Apres les distinctions de Première dame locale de l’année 2022 par l’association Dialki Dieg et celle des femmes leaders par Etoile Production, vient s’ajouter celle de la convergence technologique le Prix de la promotion de la femme. Sa démarche pour les bonnes causes fait d'elle celle que tous surnomment "Madame sociale" ou l'"Architecte de l'autonomisation de la femme rurale".