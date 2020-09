Matt Pokora dévoile la raison pour laquelle il ne reviendra plus dans “The Voice”

Matt Pokora, ex Coach dans the Voice Kids

Trois ans après son départ de la célèbre émission “The Voice”, Matt Pokora est revenu sur son expérience en tant que coach. Au cours d'une interview accordée à la radio RTL, l’artiste a expliqué la raison pour laquelle il ne compte pas reprendre sa place dans le fauteuil rouge un jour.





En 2016, le chanteur est devenu coach pour la première fois lors de la troisième saison de “The Voice Kids”. Il a d’ailleurs remporté la compétition cette année-là avec son talent Manuela. Et Matt Pokora ne s’est pas arrêté là. L’année suivante, le chanteur a endossé le rôle de coach pour la version adulte de “The Voice”, et il a une nouvelle fois remporté le concours avec Lisandro Cuxi.





Malgré ces deux belles victoires, le chéri de Christina Milian ne souhaite pas revenir en tant que coach dans une prochaine saison. Invité dans l’émission “On refait la télé” sur RTL, l’homme de 34 ans a confié: “Mon schéma familial est très problématique pour des tournages qui reprennent début janvier. Ce sont les seuls moments où on se retrouve en famille pendant un mois et demi ou deux. Décembre et janvier, ça va être les deux mois que je vais réserver chaque année pour être auprès de ma famille.”





Satisfait





Cela dit, le jeune papa garde un excellent souvenir de son passage dans “The Voice” et avoue avoir pris énormément de plaisir à accompagner les talents. “J’ai fait ce que j’avais à faire, dans le sens où j’y suis allé, j’ai fait une saison adulte, deux saisons kids. J’ai gagné une saison adulte et une saison kids. J’ai gagné avec mon talent Lisandro, qui était exactement le type de talent que j’attendais.





Je voulais gagner avec un artiste qui avait la même culture musicale que moi. Il est extraordinaire vocalement. J’ai vraiment rempli ma mission, je suis venu pour défendre la musique que j’aimais (...). Je suis très fier d’avoir remporté avec ce type d’artiste. J’ai un peu bouclé la boucle en gagnant avec lui”, a-t-il déclaré.





