Mauvaise nouvelle pour Mamico et Kader Gadji

Le procureur de la République a classé sans suite l’affaire des accusations d’apologie de viol et de viol sur la Miss Sénégal 2020 portées contre Amina Badiane, la promotrice du concours de beauté. Mais le parquet est allé plus loin. Il a introduit un réquisitoire introductif auprès du juge du deuxième cabinet pour demander l’ouverture d’une enquête visant Mariama Kébé dite Mamico, Kader Gadji («Birame» dans Maîtresse d’un homme marié) et X.



D’après L’Observateur, qui donne l’information, le magistrat instructeur est passé à l’acte. Le journal renseigne qu’il a inculpé les mis en cause, vendredi dernier, pour diffamation et injures publiques».



Après l’éclatement de l’affaire du viol présumé de la Miss Sénégal 2020, Mamico et «Birame» avaient traité Amina Badiane de proxénète, lesbienne et prostituée. Les avocats de cette dernière avaient porté plainte contre les mis en cause pour mise en danger de la vie d’autrui, menaces de mort, diffamation, injures publiques, diffusion de fausses nouvelles et association de malfaiteurs.